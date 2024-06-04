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ヒステリックグラマー Tシャツ 3枚set()
商品番号 U60756747348
商品名

ヒステリックグラマー Tシャツ 3枚set()
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 5,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますプロフィールをご覧いただきますよう、お願いいたします。長期自宅にて保管していましたものですご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します中古ヒステリックグラマーTシャツ3枚セット(黒1枚。紺2枚)サイズ……3枚ともSサイズ着丈……3枚とも約60cm(素人採寸なので誤差はお許しください)身幅(平置)……3枚とも約40cm(素人採寸なので誤差はお許しください)長期自宅にて保管しておりました。そのため、多少汚れありとしております。発送込。(らくらくメルカリ便で発送予定)スムーズなお取引のできる方、宜しくお願いいたしますお値引の交渉など、お返事いたしませんので、ご理解宜しくお願いいたします#ヒステリックグラマー#ヒス#Tシャツ#まとめ売り#夏服カラー...ブラック、ネイビー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...夏
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