stussy ステューシー メッシュキャップ ロゴ 30 ブラウン フリーサイズ ...

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【ブランド名】stussyステューシーOLDstussyオールドステューシーOLDstussyオールドステューシー【アイテム名】ロゴ30メッシュキャップロゴキャップメッシュキャップ帽子【説明】オールドです。00sくらいかと思いますが画像でご判断くださいマネキンは付属しません【カラー】ブラウンオリーブ【サイズ】フリーサイズアジャスターで調整可能【状態】中古品になります。主観では目立つダメージ、汚れは見当りませんが、多少の使用感はございます必ず全て画像ご確認の上ご購入ください古着、ヴィンテージにご理解ある方のご購入でお願いしますタイトな梱包になります。予めご了承ください。【管理番号】55132203223/2-191