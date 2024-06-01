シングルステッチヴィンテージドクロTシャツ

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商品詳細
ボクシーなフィット感です、体重増えてしまったので上げてます。多分アメリカ製のタグっぽいのでMadeInUSAだと思いますスナイパー70’s80’s90’sくらいだと思います柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春季節感···春、秋季節感···春、夏、秋季節感···春、夏、秋、冬
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