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シングルステッチヴィンテージドクロTシャツ
商品番号 D55162930084
商品名

シングルステッチヴィンテージドクロTシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

ボクシーなフィット感です、体重増えてしまったので上げてます。多分アメリカ製のタグっぽいのでMadeInUSAだと思いますスナイパー70’s80’s90’sくらいだと思います柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春季節感···春、秋季節感···春、夏、秋季節感···春、夏、秋、冬
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