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未使用級 ベルルッティ Enveloppe シグネチャー レザー 三折り財布
商品番号 S24653223016
商品名

未使用級 ベルルッティ Enveloppe シグネチャー レザー 三折り財布
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。ご覧頂きありがとうございます。【購入先】某有名リサイルショップで購入したもので正規品になります！ご安心ください！即購入も可能です！【ブランド•商品名】ベルルッティ三つ折り財布エンベロップトライフォールドブラック【サイズ】タテ約7.5cmヨコ約10cmマチ約3cm【色】【付属品】なし【状態について】大きな傷や汚れはなく、問題なく今後もご使用頂けます！※状態は、個人の主観が入ってしまうため、詳細は写真でご確認下さいませ。　【取り扱いの品物に関して】品物は中古品になります。使用感や記載しきれない小さな傷や汚れはありますので気になる箇所がありましたらコメントください。【返品について】万が一正規品ではない、明らかに説明文と違うなど、こちらに不備がある場合は返品対応させていただきます。【お知らせ】防カビクリーニング、簡易リペアを行っており良い状態で提供しております。【管理番号】最後までご覧いただきありがとうございます。
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