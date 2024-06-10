☆*:.#麗ショップより大切なお客様へ.:*☆#2023年summersale！#summer開始セール！FURLAコーナーはこちら☆*:.#初夏商戦セール.:*☆#人気商品！#残り僅か！#早い者勝ちです！※タグは付きません ⭐エレガントなブラック色々 アーチ型ターンロックFURLA のお財布が入荷しました⭐✳️この機会にご注文をお勧め致します!✳️クロコとオーストリッチの型押しにスムースレザーのコンビ素材。メタル製アーチ型ターンロックが素敵な、三つ折財布です。#エレガントな黒✳️カラー：ブラック金具：ゴールドカラー素材：スムースレザー+クロコ、オーストリッチ型押しサイズ：約W13×H9.7×D2.5cm重量：約170g位✳️#コンパクトサイズ！✳️ご自分用にももちろん、大切な方へのギフトにも喜ばれます☆✳️並行輸入品、アウトレット商品ですので、色のムラ、使用に差し支えない程度の汚れやキズ、デザインのプリント位置の違いがある場合があります。✳️完璧な商品をお望みの方や神経質な方は正規店舗での購入をお勧めします。並行輸入品にご理解頂ける方のみご購入下さいませ。急な使用変更もございますので、ご了承下さい。 ✳️仕様✳️ 開閉：ターンロック式開閉札入れx1小銭入れx1(ファスナー式開閉：片側マチあり)カードポケットx4ポケットx3付属品：FURLA保存袋・BOX・ケアカード ✳️#高級感溢れる！シックなデザインと使いやすさが年代問わず選ばれている理由です。☘️アメリカアウトレット 直営店から仕入れた 新品未使用の正規品です。 こちらの発送は、4日〜7日程かかります。ご了承下さい。土日祝日は発送いたしません。撮影時、光の加減で実物と写真では色むらや多少のイメージ違いがある場合もありますのでご了承下さいませ。#家電・日用品多数取り扱い〜〜麗shop〜〜#麗ショップ#summer開始セール！#人気商品！#残り僅か！#早い者勝ちです！#今季人気色#コンパクトサイズ！#高級感溢れる！#初夏商戦セール#2023年summersale！カラー...ブラック



✳️Sale【匿名配送・新品】✳️FURLA フルラ 財布✳️2個セット ...



✳️Sale【匿名配送・新品】✳️FURLA フルラ 財布✳️2個セット ...



Sale 匿名配送 新品 ✳️ FURLA フルラ 財布 カーキカラー-



Sale 匿名配送 新品 ✳️ FURLA フルラ 財布 カーキカラー-



フルラ 財布 ブラック - 財布



豪華で新しい Sale ベージュカラー 財布 コーチ COACH ✳️ 新品 匿名 ...



✳️ Sale 匿名配送 新品 ✳️ FURLA フルラ 財布✳️ブラックカラー ...



フルラ 三つ折り財布 カーキ色 極美品 - 通販 - gofukuyasan.com



Sale 匿名配送 新品 ✳️ FURLA フルラ 財布 カーキカラー-



満点の フェラガモ ガンチーニ長財布 ブラック、Dior ヴィンテージ ...



JChere mercari代購：本日限定値下げ！新品未使用！Furla.フルラ.ミニ ...



JChereメルカリ購入代行：新品未使用品☆ FURLA☆折り財布 ラウンド ...



適切な価格 【新品！今年のラッキーカラー】ズッケロフィラート 長財布 ...



Sale 匿名配送 新品 ✳️ FURLA フルラ 財布 カーキカラー-



FURLA フルラ 長財布 型押し ブラウン - 通販 - hanackenovinky.cz