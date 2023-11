RODA per I.G. Beamsシルク ネクタイ

RODAのインターナショナルギャラリービームスによる別注ネクタイです。イタリアの高級ブランドです。数年前に購入し保管していましたが、出番がないので出品します。素晴らしい発色の生地に小紋が美しいネクタイです。もっちりとした張りがある高級な生地を使用しています。ダークネイビーのスーツ、白やサックスブルーのシャツに最高に合うと思います。中古美品。スチームで軽く水分を与えるとふっくらすると思います。#イタリア製ネクタイコレクション素材:シルク:100%剣先:8.1cmカラー:ブルー系柄・デザイン:小紋\u003cご注意\u003e綺麗な状態でお届けするように努力いたしますが、微細なホコリなどはご容赦ください。また、古着に馴染みのない方、アレルギーのある方はご遠慮くださいませ。



