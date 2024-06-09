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WBC2023 優勝記念キャップ #16 大谷 新品
商品番号 L81484405641
商品名

WBC2023 優勝記念キャップ #16 大谷 新品
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 3,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023WBC優勝記念　ネームナンバーキャップ大谷翔平　16番新品未開封タグ付き　サイズフリー　56〜60cm素材　ポリエステル100%madeinVietnamベトナム製ユニセックスミズノオンラインストアにて購入他サイトでも出品中の為予期せず終了する場合があります。worldbaseballclassicchampions2023ワールドベースボールクラシックOHTANISHOHEISAMURAIJAPAN#大谷#野球#WBC2023
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