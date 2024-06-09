WBC2023 優勝記念キャップ #16 大谷 新品

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商品詳細
2023WBC優勝記念 ネームナンバーキャップ大谷翔平 16番新品未開封タグ付き サイズフリー 56〜60cm素材 ポリエステル100%madeinVietnamベトナム製ユニセックスミズノオンラインストアにて購入他サイトでも出品中の為予期せず終了する場合があります。worldbaseballclassicchampions2023ワールドベースボールクラシックOHTANISHOHEISAMURAIJAPAN#大谷#野球#WBC2023
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