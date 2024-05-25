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ベルト　シンプル　レザー　牛革　ライン　ホワイト　ブラック　新品　未使用
商品番号 E28844778745
商品名

ベルト　シンプル　レザー　牛革　ライン　ホワイト　ブラック　新品　未使用
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(*´◒`*)#はーちゃんshop⁑⁑【レザーベルト】　⁑新品未使用⁑—-✄———-✄———-✄—- ＼＼\\\\SpecialPrice٩('ω')و//／／7,299円　　　→5,999円！⁑フォロー割　　　→100円引！⁑まとめ買割　　　→さらに200円引！⁑もちろん送料無料！！—-✄———-✄———-✄—- ::::❁表記size❁::::125cm::::❁カラー❁::::ブラック×シルバー::::❁商品説明❁::::こだわりのタイ産レザーベルトです！センターにあるホワイトラインが、ファッションに華を添えます。様々なスタイリングにマッチし、個性を演出するアイテムです◎カジュアルでもフォーマルでも、どんな場でもカッコよくコーディネートできます。※素材ベルト表部分：スティングレイー革ベルト裏部分：牛革::::❁注意事項❁::::⁑海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますので、あらかじめご了承ください⁑寸法は平置きで計測致しておりますので、計測の仕方によっては異なる場合がございます⁑光の加減などにより、画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます⁑自宅保管ですので、神経質な方は購入をお控えください(空気清浄機完備の部屋で保管しており、喫煙者なし、ペットの飼育もしておりません)⁑発送方法は、ゆうゆうメルカリ便での匿名配送です⁑郵便局から発送いたしますので、土日祝の発送は出来かねます(通常1〜2日で発送)⁑こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっておりませんので、あらかじめご了承ください⁑その他注意点をプロフィールに記載しておりますので、そちらもご確認をお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/monophonic625212.html
http://narcologia.ru/goods/revamp195422.html
http://narcologia.ru/goods/rouge834210.html
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