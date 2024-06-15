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ホワイトハウスコックス　メッシュベルト　ネイビー　34/85　48～50くらい
商品番号 E80229123072
商品名

ホワイトハウスコックス　メッシュベルト　ネイビー　34/85　48～50くらい
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホワイトハウスコックスメッシュベルトネイビー34/8548～50くらいご閲覧いただきありがとうございます。このほか、同じような趣味嗜好の出品をしております。ホワイトハウスコックスのメッシュベルトです。ネイビーのフルグレインカウハイドで英国製。表示サイズは34/85。全長は108cｍ、幅は3.0cｍ、パンツサイズ48～50くらいかと思います。皆様御存知、今は無きブランドの名品ベルトです。ネイビーパンツやブルーデニムは無論、グレーパンツに黒靴でも自然かつ瀟洒に合わせていただけるかと思います。カジュアル遣いのほか、一年の内半分くらいになろうかというクールビズ期間のウエストのお供に一本あると大変重宝するかと思います。使用３回で、特筆すべき傷み等は見受けられません。入金確認後の週末に発送いたします。よろしくお願いします。素材···本革
http://narcologia.ru/goods/stair368000.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant960182.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper741909.html
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