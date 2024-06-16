スヌーピー フラップ長財布 73261 ブラウン

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商品詳細
ブランド名：SNOOPY[スヌーピー]商品名：フラップ長財布商品コード：73261サイズ：高さ9.5cm×幅19.5cm×マチ3cm色：ブラウン品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：小銭入れ（仕切りあり）×1札入れ×2カード入れ×16フリーポケット×4商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。
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