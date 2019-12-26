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【超美品】Dunhill　ダンヒル　ベルト
商品番号 M54231468818
商品名

【超美品】Dunhill　ダンヒル　ベルト
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダンヒルのベルトです　A072【実寸サイズ】穴が5つあり、　一番短い穴　71.5cm　一番長い穴　84.5cmになりますのでウェスト調整をしてお使い下さい大変キレイな状態です写真にてご確認願います
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