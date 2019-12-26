【超美品】Dunhill　ダンヒル　ベルト

ダンヒルのベルトです A072【実寸サイズ】穴が5つあり、 一番短い穴 71.5cm 一番長い穴 84.5cmになりますのでウェスト調整をしてお使い下さい大変キレイな状態です写真にてご確認願います



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