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kwanpen 二つ折り財布　クワンペン　財布　クロコダイル
商品番号 L28466427235
商品名

kwanpen 二つ折り財布　クワンペン　財布　クロコダイル
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革、クロコダイル写真を拡大してもらえればわかりますが角スレ等があります。
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