未開封　ダークラッシュ1パック

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ポケモンカード 『ダークラッシュ』1パックこちらのパックも現在絶版となってしまった希少なBWの未開封パックになります。未サーチ品です！※写真でご確認の上、ご購入よろしくお願いします。神経質な方はご購入をお控えください。こちらも3パックまで在庫がありますので複数購入したい方はコメントお願いします。複数購入の場合、少しお値引きいたします。即購入OKです！種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パック