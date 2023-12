BUFFALO BILLS NEW ERA VINTAGE CAP

アメリカのニューヨーク州に本拠地を置くNFLのチーム、バッファロービルズのニューエラヴィンテージキャップです。なんと言っても、現在出回っている様なタイプのニューエラのロゴなどは一切なく、ニューエラが出たばかりの当時のデザインキャップです。内タグや紙タグのデザインがその証明であり、しかもプロモデルとなっているので、当時のNFL選手達も被っていたタイプと同じタイプになっています。ツバ裏は、もちろんグリーンです。ヴィンテージのスナップバックキャップを集めている方には手に入れたいアイテムの1つではないでしょうか?もちろん、ビルズファンの方にもオススメのアイテムです。キックス好きの方にも是非、色を合わせてオシャレをしてみてはどうでしょうか?【Color】:Red(細かい色やデザインなどは画像をご確認下さい。)【Size】:Free(サイズは自由に調整できます。)【原産国】:Korea【Material】:ウール30%/アクリル70%※返品又は返金はお断りさせて頂きます。



