saluda コンセプトモデルIceBell 5\

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商品詳細
個性的なフィニッシュが特徴の「saluda(サルーダ)」社製、5\"エフェクトシンバルです。サルーダ製シンバルはおそらく日本国内では流通していません。こちらは「FLAT」というコンセプトに基づくモデルで、便宜上シンバルとしていますが、実際はディスク形状のパーカッションになります。テーパーの無い厚めのボディに打痕のようなハンマリングがされており、澄んだ音が得られるエフェクトシンバルです。一風変わったエフェクトシンバルをお探しの方にオススメです。【仕様】メーカー…saluda(サルーダ)種類…エフェクトシンバルサイズ…5インチ#ドラム#シンバル#エフェクトシンバル#ベル
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