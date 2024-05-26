断捨離セール中！美品ビンテージ　カナーリ　ネクタイ　2本

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商品詳細
イタリアのカナーリのショップで購入したネクタイです。使用回数も少ない多分1.2回かと。ですので汚れ傷もないかと思います。クリーニングしてから自宅保管ですので完璧ではありません。ネクタイ先一番広い所幅はどちらも10センチです。発送は折り畳みますのでおシワなどご理解下さい。madeinイタリア100％シルクバラ売り1本3000円初出品時8888円より断捨離セール中
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http://narcologia.ru/goods/update233095.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle217925.html
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