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断捨離セール中！美品ビンテージ　カナーリ　ネクタイ　2本
商品番号 X16201763089
商品名

断捨離セール中！美品ビンテージ　カナーリ　ネクタイ　2本
ブランド名 カナーリ
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアのカナーリのショップで購入したネクタイです。使用回数も少ない多分1.2回かと。ですので汚れ傷もないかと思います。クリーニングしてから自宅保管ですので完璧ではありません。ネクタイ先一番広い所幅はどちらも10センチです。発送は折り畳みますのでおシワなどご理解下さい。madeinイタリア100％シルクバラ売り1本3000円初出品時8888円より断捨離セール中
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