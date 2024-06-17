最終値下げ　クロコダイル 長財布　ラウンドファスナー　鰐爪付き　腹革使用　鰐革

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29800円を期間限定で19800円を18000円にして出品中になります。クロコダイルと呼ばれている品種の鰐革は人気が高く、独特の模様と凹凸が魅力で、高級ブランド品を中心にクロコダイルが多く使われています。今回は鰐革のシャムクロコダイルの腹革部のラウンドファスナー財布になります。腹革鰐のお腹のウロコを活かすために、背中部分を割いた革を、腹ワニといいます。クロコダイルの腹側はフラットで美しく高級なクロコダイルを象徴する革です。こちらの革は、柔らかな質感が特徴です。内側ラウンドファスナータイプの長財布で、機能面も収納できるカードポケット12箇所、お札入れ2つ、フリーポケットが2つ、小銭入れが付いているので、1つの財布で基本的なものをすべてまとめることができます。素材外側：シャム鰐内側：牛革、ナイロン収納カード×12札入れ×2小銭入れ×1その他×２サイズ縦幅200mm横幅100mm厚30mm