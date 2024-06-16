

☆未使用☆ ETRO エトロ ペイズリー 型押しレザー ベルト リバーシブル ☆未使用☆ ETRO エトロ ペイズリー 型押しレザー ベルト リバーシブル



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ご覧頂きありがとう御座います^_^何年か前に主人が日本橋三越にあるエトロで購入したベルトになります♪¥53,900でした。大きいサイズなのでカットして使おうと考えていたみたいですが、結局使う事なくクローゼットにしまたったままになっていて、今後も使う予定がないので断捨離したいとの事です。使って頂ける方にお譲り出来ればと思います。エトロらしいペイズリーの柄と型押しレザーの面のリバーシブル仕様になります。リバーシブルにするにはバックルをクルッと回すだけです。サイズ110〜120cm※バックルとベルトは取り外しが出来るのでカットして使えます。ベルト幅3.2cmベルト穴5つ(間隔2.5cm)カラー:ブルー×ブラック×ブラウン付属品は箱、保存袋、タグ、ケアカードがあります。未使用ですが自宅にて保管しているので、完璧をお求めの方はご遠慮下さいませm(__)m合わせましてプロフもご確認頂けますと幸いです。