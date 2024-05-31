ゴダン限定 Wガルーシャスティングレイエイ革 手付ベルト Wジッパー長財布DGR

本物ガルーシャ・スティングレー皮は硬質で大変強度があり、水にも強く、劣化しにくい、メンテナンスフリーで、汚れたらふき取るだけ。実にタフでラギットな素材だ。革表面の凹凸を丹念に研磨すると、宝石を一面に敷きつめたような、美しく滑らかな仕上がりになるのだ。内側には栃木オイルサドルレザーを使用し高級素材であるガルーシャ皮をより一層引き立てている。Ｗファスナー仕様のラウンド長財布で、早い話が財布２個分のスペックを積んだアルティメットウォレットと呼べるギアだ。カード入れが合計２４ヶ所、札入れが４ヶ所と必須ツールが満載である。また札入れはスマートホン（６インチまで）も収納できる。今回は手持ちハンドルを装備、これがあるだけでホールド感が格段によくなり、急ぐときに腕を振って持ち歩いても落とすことはない。旅行や出張、パーティーに必要なものをこれひとつにスマートに集約できる！ご注意こちらの財布は製作過程でハンドメイドの性質上、小傷やシミがある場合がございます。また、カラーはモニターの環境により多少違って見えることがございます。ガルーシャ皮製品は全く同じ粒磨き、染め色のモノはありません。画像の商品は代表的なものをランダムチョイスし撮影しています。商品は画像の物ではありませんが同等ランクの素材でお届けします。※粒欠けについて：ガルーシャ皮は天然革のため、粒が抜けている財布があります。不良品ではありません。また、一部皮だけ色ムラや内側生地シワのある財布もあります。使っていくほどに同化されてしまう程度ですが、あらかじめご理解とご了承の上ご購入をお願いいたします。■外側：ガルーシャ・スティングレー皮(表裏ダブル２枚皮構造)■内側：栃木オイルレザー＆生地■外側ガルーシャ革：ダークグリーンカラー■内側：ダークグリーンカラー■幅約20cm×高約11.5cm■厚さ：約4ｃｍ■手持ちハンドルベルト■Ｗ金属ファスナー開閉式■小銭入れ×1(ファスナー式)■札入れ×4(マチ付)■ポケット×2■カード入×24■ゴダン専用箱、袋返品について新品未使用初期不良品以外の返品はできません



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