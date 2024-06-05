ウクレレ　ハードケース　スタンド　チューナー　初心者セット　趣味　楽器　楽譜

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商品詳細
◆ウクレレ本体（美品）ハードケース、スタンド◆チューナー（電池入り作動確認済）◆楽譜本「2分で弾けるウクレレ（定価1200円）」すべてまとめて立て掛けて置いておけるスタンドは組み立て式ですのでバラして梱包します。簡易包装、リサイクルダンボール使用梱包です。（精密機器指定、こわれもの指定はします）離島、沖縄は送料別とさせて頂きます。ご了承ください。
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