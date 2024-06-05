新品 Missoni ミッソーニ マフラー ストール オレンジ系 ユニセックス

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商品詳細
Missoniのマフラーです。ミッソーニらしいお色使いが素敵です。ご質問はお気軽にどうぞ！◆カラー：オレンジ系マルチカラー◆実寸サイズ：約１９０×５０ｃｍ(フリンジを含めずに計測)◆素材：ウール５０％、アクリル５０％◆新品・未使用◆イタリア製********************下記タグ↓より出品商品一覧をご覧いただけます。#ねここメンズ#ねここレディース#ねここハイブランド#ねここミッソーニ#ねここ現在販売中のお品のみを閲覧したい場合は、左上の□ 販売中のみ表示にチェックを入れていただきますと、購入可能な商品のみを閲覧できます。おまとめ買い割り引きできますので、ぜひご覧くださいませ♡柄・デザイン...ストライプ
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