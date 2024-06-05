COACH 折り財布 新品 - 未使用 正規品 F75003 ブラック

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財布形···二つ折りカラー···ブラック☆コメントなしで即購入大丈夫です。、即購入優先◆こちらの商品は、アメリカCOACHFACTORY(アウトレット店)にて購入しております。コピー商品等は一切取扱っておりません。本物ですので、安心してご購入くださいませ。 型番 :F75003★サイズ：約H90×W8×D2.5cm重さ ：約70g★仕様 ：札入れ×1、小銭入れ×1、カード入れ×4、内側オープンポケット×2、オープン開閉素材:PVC×レザー ★付属品/箱、保存袋、ギフトレシート、値札、ケアカード、紙袋■購入先 アメリカ正規COACHファクトリーモニターの照明により、色合いが若干異なる場合もございます。☆お願い（※内容を必ずご確認ください。）海外販売のアウトレット品です。画像と説明にて判断いただき、色やデザイン、アウトレット品であることをご理解されてからご購入お願い致します。