パドラーズコーヒー × グーフィークリエーション × ペールタウン　キャップ

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商品詳細
東京幡ヶ谷にある大人気のコーヒーショップ（パドラーズコーヒー）とカジュアルなウェアをつくるグーフィークリエーション、幡ヶ谷の古着屋ペールタウンがコラボして製作したキャップです。ボディはウール素材で秋冬の季節にピッタリです。数年前の商品ですが、新品未使用品です。袋に入ったまま自宅で保管していましたので劣化等もございません。即完売のアイテムですのでこの機会に是非。goofycreationcomfortablereasonmin–nanominnanosundaysbestnorollnorolljhakxminnanoto×gopropsstoretheaprtmentbedlampaletown
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