ポケモンカード　レイジングサーフ　未開封ボックス

種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックスポケモンカードレイジングサーフシュリンク付きになります。こちらポケモンセンターオンラインにて当選したものになります。届いたBOXのまま入れて発送いたします。納品書も付属させていただきます。すり替え防止の為返品やキャンセルは対応できませんのでご了承ください。またクレームなどの対応もできかねます。ご了承ください。是非ご検討よろしくお願いいたします。



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