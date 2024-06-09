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ポケモンカード　レイジングサーフ　未開封ボックス
商品番号 J10875698462
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ　未開封ボックス
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックスポケモンカードレイジングサーフシュリンク付きになります。こちらポケモンセンターオンラインにて当選したものになります。届いたBOXのまま入れて発送いたします。納品書も付属させていただきます。すり替え防止の為返品やキャンセルは対応できませんのでご了承ください。またクレームなどの対応もできかねます。ご了承ください。是非ご検討よろしくお願いいたします。
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