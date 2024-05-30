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【美品】 LYRISH ライリッシュ　LPS50 動作確認済み　大正琴　ケース
商品番号 Y94791745500
商品名

【美品】 LYRISH ライリッシュ　LPS50 動作確認済み　大正琴　ケース
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 13,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高級大正琴ライリッシュLPS50日本製動作確認済み本体ピックソフトケース画像の物が全てです。本体目立つ傷無く大変綺麗です。最後の画像角ややクリア塗装がハゲてます。上面木部一部小さく丸い変色があります。弦も綺麗ですが消耗品とお考えください。こちらは中古品を業者さんから仕入れた商品ですので使用期間や購入時期など不明です。#DDD他にも色々出品中↑是非ご覧ください！！
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