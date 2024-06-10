Filofax ファイロファクス　システム手帳　鮮やかグリーン

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ファイロファクスのシステム手帳です上質な革を使用10年ほど前に購入したものになりますがほとんど未使用で自宅保管されており、比較的綺麗な状態だと思います小傷の状態は写真でご確認ください中身は2013.2015のメモやアドレスなどがありますが使用しておらずそちらも含めて出品しますカラー···エメラルドグリーン手帳サイズ···パーソナルスリム