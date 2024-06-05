おまとめ STUSSY Tシャツ二枚セット

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商品詳細
★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。⚫︎3,000円以下→100円OFF⚫︎3,000円以上→200円OFF⚫︎10,000円以上→500円OFF【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい。★おまとめ割引おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にご相談下さい。【即購入】も大歓迎です！90s90年代をはじめ、人気ブランド、トレンド古着を多数出品しています！⬇️その他古着はこちらからご覧ください⬇️#古着創庫♪N’s-----------------------------------------------------⚫︎商品説明ステューシー/STUSSYTシャツ⚫︎サイズM⚫︎実寸サイズ(平置き)cm着丈→70肩幅→46.5身幅→52.5袖丈→22.5多少の誤差はご了承下さい。⚫︎カラーブルー/ホワイト青/白⚫︎素材綿100%⚫︎状態汚れなく、良好です(^^)d⬇️他のアイテム名はこちらからご覧下さい⬇️#古着創庫♪N’s_Tシャツ管理番号0000015
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