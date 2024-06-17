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期間限定値下げです。すぐに元値に戻しちゃうので気になる方はお早目に！スニーカー好きなら知る人ぞ知るスニーカーです。コレクターには堪らない品だと思います。大事に使って頂ける方に購入して頂きたいと思っております。常識の範囲内でのお値下げ交渉なら対応致します。Jordan4RetroCavslow\"CAVS\"BLACK/SAFETYORANGE-GAMEROYAL型番:308497-027#NIKE#AIRJORDAN4#Jordan4RetroCavs”エアジョーダン4(AIRJORDAN4)”は、1989年にマイケルジョーダンのシグネチャーモデルとして登場。デザインは、エアマックス1などを手掛けた”ティンカー・ハットフィールド(TinkerHatfield)”によるものだ。前作と同様にビジブルエアを搭載し、メッシュやプラパーツといった異素材で構築されたデザインは珍しく、爆発的な人気を呼んだ。そんな\"エアジョーダン4\"より、NBAのチーム『クリーブランド・キャバリアーズ(ClevelandCavaliers)』カラーをまとった一足が登場。ブラックのスウェードでまとめられたアッパーに、オレンジとブルーがネオンのように輝く秀逸モデル。エアジョーダン4の近代的なフォルムとパーツが、”キャブス(Cav)”のカラーリングと絶妙にマッチングしている。海外で発売前から話題となっており、日本でも発売と同時に売り切れが続出。現在は、プレミアム価格がつけられるほどの人気モデルとなっている。