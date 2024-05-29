

【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型



【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型 【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型

2001年スペイン製のダミエの長財布スペイン製も造りがしっかりしており、長くお使いいただけると思います。。:*━♪━*:。 ダミエ ポルトフォイユ・サラ（旧型） 二つ折り長財布 CA0051。:*━♪━*:。カラー： エベヌ。:*━♪━*:。サイズ： W約18cm H約10cm D約1cm ※素人採寸。:*━♪━*:。付属品 なし。:*━♪━*:。商品状態： 中古品の為、使用感、傷、くすみなどございます。 若干の反り、縫い目のほつれ、札入れに折れ癖があります。 破れ等の致命的な傷はなく、まだまだお使い頂けます。。:*━♪━*:。発送方法： ゆうパケットポストminiその他情報：