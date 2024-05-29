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【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型
商品番号 B11830255474
商品名

【LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 】ダミエ ポルトフォイユ サラ旧型
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2001年スペイン製のダミエの長財布スペイン製も造りがしっかりしており、長くお使いいただけると思います。。:*━♪━*:。　ダミエ　ポルトフォイユ・サラ（旧型）　二つ折り長財布　CA0051。:*━♪━*:。カラー：　エベヌ。:*━♪━*:。サイズ：　W約18cm　H約10cm　D約1cm　※素人採寸。:*━♪━*:。付属品　なし。:*━♪━*:。商品状態：　中古品の為、使用感、傷、くすみなどございます。　若干の反り、縫い目のほつれ、札入れに折れ癖があります。　破れ等の致命的な傷はなく、まだまだお使い頂けます。。:*━♪━*:。発送方法：　ゆうパケットポストminiその他情報：
http://narcologia.ru/goods/passivity630683.html
http://narcologia.ru/goods/composite230654.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture478641.html ダミエ ファスナー長財布 ポルトフォイユ サラ 旧型 N61734 新品同様
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