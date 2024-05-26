VR × FFXIV LIGHT PARTY TEE / WHT

vaultroom×FFXIVLIGHTPARTYtシャツsizeM身丈72cm 身幅57cm 肩幅53cm 袖丈23cm※なるべく正確にサイズを計測しておりますが個々の商品により、多少誤差が発生いたします。表記サイズより１から２センチ前後することが御座いますのでご了承下さい。 ボルトルーム ファイナルファンタジー14FFXIVTEEvaultroomff14コラボ新品未開封品即購入可能箱に入れゆうパケットポスト発送いたします。カラー···ホワイト袖丈···半袖



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