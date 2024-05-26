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VR × FFXIV LIGHT PARTY TEE / WHT
商品番号 H31407039818
商品名

VR × FFXIV LIGHT PARTY TEE / WHT
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vaultroom×FFXIVLIGHTPARTYtシャツsizeM身丈72cm　身幅57cm　肩幅53cm　袖丈23cm※なるべく正確にサイズを計測しておりますが個々の商品により、多少誤差が発生いたします。表記サイズより１から２センチ前後することが御座いますのでご了承下さい。　ボルトルーム　ファイナルファンタジー14FFXIVTEEvaultroomff14コラボ新品未開封品即購入可能箱に入れゆうパケットポスト発送いたします。カラー···ホワイト袖丈···半袖
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