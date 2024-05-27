大特価！Lサイズ 空調服 空調ウェア 空調作業服 ファン付きベスト 熱中症対策

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超お得な2点セットです‪☆定価１着7,680円ご覧いただきありがとうございます⋆⸜꒰ᵕ͚̈꒱⸝⋆／即購入大歓迎！無言購入OK◎新品未使用品！送料無料＼♡••┈┈••♡••┈┈••♡••┈┈••♡••┈┈••♡カラー:迷彩柄ネイビーサイズ:L✱発送の際は箱から出して発送致しますのでご了承ください(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”商品説明ベスト*1ファン*2ケーブル*13.7v-15000mAhバッテリー*1、DC充電器*1、日語取扱説明書*1【12V軽量-薄い-静か】2022新開発したファンは以前のものより、風量がもっと大きく、騒音がもっと小さく、羽根は3枚採用で、安定して涼しい風が吹きます。風量は4段階があります。厚さ37mm、重さ85g【ミニ体積＆軽量バッテリー】3.7V-15000mAHのバッテリーが付属されており、また、バッテリー重量は僅か257gで、負担をかけずご利用いただけます。最大18時間の連続使用が可能で、約8時間（最強風）・約12時間（中風）・約18時間（弱風）。長時間の作業にも安心です【熱中症対策】猛暑の夏に、工場や屋外作業などエアコンの使用できない環境で作業する人たちへの熱中症対策の商品です。外気を取り入れ、汗の蒸発を促して、体温が有効的に下がる扇風ベストは洗濯機でお洗濯が可能です。洗濯前に、電池、扇風機、電源ケーブルを取り外してください。