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HTC スタッズベルト
商品番号 U68064338424
商品名

HTC スタッズベルト
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCのスタッズベルトです。キーホルダー付属しません。状態は写真の通りですのでご理解ある方のみ購入願います。サイズ38インチ素材···本革
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