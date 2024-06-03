にじさんじ フェス コレクション カード ドリンク特典 コースター 社築

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商品詳細
にじさんじフェス2022トレーディングコレクションカードBパック、ドリンク特典コースターの社築セットになります。各カード右下の数字がお届けする枚数です。まとめてopp袋にいれダンボールで挟み、らくらくメルカリ便で匿名配送致します。その他ご不明点などございましたらご連絡お願いいたします。にじさんじ、えにから、VTuber、YouTube、にじさんじフェス2022、にじフェス、R、N、トレーディングカード、コレクションカード、ブロマイド
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