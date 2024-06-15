ルイヴィトン M6057W ダミエ グラフィット サンチュール ネオグラム

ルイヴィトンM6057Wダミエグラフィットサンチュールネオグラムダミエレザー【90サイズ】ブランドLOUISVUITTON ルイヴィトン商品名サンチュール・ネオグラム商品番号M6057Wカラーブラックサイズ全長：106cm 幅 3cmウエスト 85.2~95.2cm 素材レザー付属品-ランクABランクコメントバックル：浅い小傷(小) ベルト：裏面ダメージ(写真参照)管理番号0510-a5842y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます



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