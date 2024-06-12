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PRADAプラダ　ブラックベルト　美品　80cm〜90cm
商品番号 I91411605070
商品名

PRADAプラダ　ブラックベルト　美品　80cm〜90cm
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラック若干の革の湾曲がありますが革は綺麗な状態です。サイズはピンから80cm.中穴まで85cm.遠い穴まで90cmです。欲しい方いましたらご活用下さい。
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