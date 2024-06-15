希少 ペンドルトンのヴィンテージのサスペンダー！ ウール タータンチェック

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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-大変希少なペンドルトンのサスペンダーです！推定70s-80sヴィンテージ。-さらりとした上質感のあるウールです。ペンドルトンらしさが感じられる赤のタータンチェック。[状態]気になる汚れダメージなく綺麗です。タグは少し切れています。##phot02470
http://narcologia.ru/goods/recycling94614.html
http://narcologia.ru/goods/seamless887429.html
http://narcologia.ru/goods/Adder353375.html
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希少 ペンドルトンのヴィンテージのサスペンダー！ ウール タータン ...
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