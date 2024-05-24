定価4万エヌハリウッド　porter 三つ折りウォレット

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商品詳細
首から下げてもちょうど良いコンパクトなサイジングながら、抜群の収納力を持つ三つ折りウォレット。札入れの他、3つのカードスペースを確保。柔らかく丈夫なカウレザーを使用し、エッジを丸く整えて縫製することで、馴染みのよいアイテムに仕上げました。ウォレットコードだけでも、単品のウォレットとしても使える３way仕様。定価¥41,800
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