希少 00s COSPA製 Kanon 月宮あゆ Tシャツ key

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90s~00sのコスパ製ボディーです。昨年?から何度かkanonのTシャツを出品いたしましたが、最後の在庫です。この一年ほぼメルカリで出品のない玉数少ないkanonのTシャツです。デッドです。greyM00年代y2kファッションやbeauty:beastなどのアニメモチーフ、ネット、ミーム等との相性も良いと思います。keyのアニメ、ゲーム作品clannad、airリトバスが好きなかた20471120などサブカルチャー等好きにも撮影の為に袋から出しただけの新品未使用のデッドストックです。