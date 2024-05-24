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希少 00s COSPA製 Kanon 月宮あゆ Tシャツ key
商品番号 E13692678545
商品名

希少 00s COSPA製 Kanon 月宮あゆ Tシャツ key
ブランド名 コスパ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90s~00sのコスパ製ボディーです。昨年?から何度かkanonのTシャツを出品いたしましたが、最後の在庫です。この一年ほぼメルカリで出品のない玉数少ないkanonのTシャツです。デッドです。greyM00年代y2kファッションやbeauty:beastなどのアニメモチーフ、ネット、ミーム等との相性も良いと思います。keyのアニメ、ゲーム作品clannad、airリトバスが好きなかた20471120などサブカルチャー等好きにも撮影の為に袋から出しただけの新品未使用のデッドストックです。
http://narcologia.ru/goods/composite17154.html
http://narcologia.ru/goods/approximate720720.html
http://narcologia.ru/goods/smear769104.html
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