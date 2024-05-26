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【美品】 ロンハーマン　スタンダードカリフォルニア　コラボ　M　RHC
商品番号 N34993347977
商品名

【美品】 ロンハーマン　スタンダードカリフォルニア　コラボ　M　RHC
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RHCとスタンダードカリフォルニアのコラボTシャツです。【カラー】：　グレー/黒(ロゴ)【サイズ】：　M【状態】　：　２度着用綺麗な状態です。着丈/69㎝肩幅/49㎝身幅/51㎝両ブランドのコラボTシャツは希少かと思いますので、お探しの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。今までも数々のタッグを組んできた、非常に親交の深いSHOP\"STANDARDCALIFORNIA(スタンダードカリフォルニア)\"とのコラボTシャツです！インラインの肉厚なコットンボディをベースに、フロントにSTANDARD、バックにCALIFORNIAとRHCの文字を配したダブルネーム仕様！オーセンティックに仕上げた使いやすい一枚です！※素人保管の為、神経質な方は購入をお控えくださいませ。キムタクキムタク着用木村拓哉STANDARDCALIFORNIAスタンダードカリフォルニアWINDANDSEAwindandseawindandseaウィンダンシーGODSELECTIONgodselectionxxxゴッドセレクションTMTsupremeシュプリームMINEDENIMマインデニムNEIGHBORHOOD　ネイバーフッドmables　マーブルズ　VANS　バンズRONHERMANロンハーマンM＆Mヒステリックグラマー
http://narcologia.ru/goods/update520795.html
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