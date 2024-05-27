patagonia ウォーターレジスタント シェルド シンチラ キャップ【新品】

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厳しい冬のあらゆる悪天候に立ち向かうオシャレで頼もしいキャップ。デッドストックアイテム☆透湿性と耐水性を備え、シンチラ・フリースの裏地が保温性を提供し、自然が生み出すほとんどの天候に対するプロテクションを提供する帽子。釣りの妨げとなる頭が濡れたり凍ったりする状態を回避する帽子です。防水性／透湿性バリヤーを施した、丈夫な４層構造のウェーダー素材を使用し、DWR（耐久性撥水）加工済み。シンチラ・フリースの裏地は贅沢な保温性と快適さを加えます。冷たい風が吹いてきたら、イヤーフラップを下ろしてプロテクションを強化してください。つばの裏側には照り返しを防ぐ濃い色を使用し、フロント右側に小さなフィッツロイ・トラウトのロゴを入れました。商品仕様■ソフトで温かいポリエステル・シンチラ・フリースの裏地付き。DWR（耐久性撥水）加工済み■温かく快適なイヤーフラップ付き■つばの裏側には照り返しを防ぐ濃い色を使用■フロント右側に小さなフィッツロイ・トラウトのロゴ入り■85g(3oz)●LBOGカーキ●L：頭の周囲58-61●新品未使用●値下げ不可●即購入禁止●期間限定出品☆パタゴニア☆ノースフェイスなどの 希少モデルを多数出品中‼︎#ソロキャンプ#ソロキャン#ぼっちキャンプ#海#車中泊#サマー#アロハ#ハワイ#ワイキキ#リゾート#バケーション#キャプリーン#ベースレイヤー#速乾レイヤー#トレラン#登山#トレッキング#フライフィッシング#アウトドア#キャンプ#釣り#パタゴニア#patagonia#ノースフェイス#thenorthface#GRAMICCI#グラミチ#マムート#コロンビア宜しくお願い致します。