[新品未使用] 2023 ATELIER F＆B レジメンタル ネクタイ

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ATELIERF＆Bアトリエエフ＆ビーレジメンタルネクタイ定価14300円France製○仕様詳細カラー：イエローネイビー新品未使用タグ付き(新タグです)○素材詳細シルク100%大手紳士セレクトショップ、BEAMSやユナイテッドアローズ等でも展開のある老舗ネクタイメーカー、フランス製ブランド、アトリエエフ＆ビーのネクタイです。AtelierF\u0026B／アトリエエフアンドビー1919年に、ネクタイ専門のメーカーとしてジュネーブに設立されたアンティム・ムレー社。他のネクタイメーカーがイタリアやスペイン、ポルトガルに生産拠点を移した今日も、メイド・イン・フランスを頑なに守る稀有なネクタイメーカーです。職人技の粋を集め、2002年には、オリジナルブランドである「AtelierF\u0026B」が立ち上がりました。フランスらしい粋な色彩感覚とトレンドのエッセンスが凝縮されたコレクションです。Drake’s（ドレイクス）JOHNCOMFORT（ジョンコンフォート）SalvatorePiccolo（サルヴァトーレピッコロ）LuigiBorrelli（ルイジボレッリ）Seaward\u0026Stearn（シーワードスターン）Stefanobigi（ステファノビジ）fumagalli（フマガッリ）バーニーズニューヨークスーツカンパニーユニバーサルランゲージ等好きな方に