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商品詳細
使う機会がなかったため出品します。１０年以上前のものですが、大切に保管していたため状態はとても綺麗です。財布形···二つ折り柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革
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