正規 カルティエ アルディロン トーチュバックルベルト黒×茶 85調節可 付属有

数年前、岩田屋にて購入しました☆Cartierカルティエの名作！「トーチュ立体パラジウムフィニッシュシルバーバックルリバーシブルベルト黒×茶」★メンズジュエリーを思わせるカルティエ独特の美しいラインと輝きは「誰が見ても一目で格別の高級感と美しさを演出」定番スタイルだからこそ一目で差が出る上品な輝きと高級感！定番、シンプルならではのコーディネート全体をワンランク以上格上げしてくれる気品と上品な雰囲気☆サイズ調節可能！バックル取り外し可能なリバーシブルモデル！男女兼用でご愛用頂けます◎「早期終了もありえますのでお早めに」＜カラー「バックルパラジウムフィニッシュシルバー」『ベルトブラック×ダークブラウン』＞＜画像にてすべて刻印アップしております＞《サイズ全長約100cmベルト幅約3cm(ホール５穴)約80cm～約90cm（調節可能）「バックル約6×4.7cm」》状態中古バックルに擦れ傷、小傷やベルトに着用に伴うレザーダメージはありますが、使用に難が出る致命的なダメージはなくレザーのハリ、比較的良好★難なくご愛用頂けます【付属品完備!純正箱、純正保存袋、純正説明書、純正タグ、純正リボン、ギャランティカード（岩田屋記載）】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ★お取引の際は迅速な対応、丁寧な対応、丁寧な包装と最善を心がけます☆時間帯にもよりますが当日発送を心がけます他にもブルガリ、ティファニー、ドルガバ等のブランド品を多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願います



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