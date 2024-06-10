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プロ野球チップス2023 第2弾 全112種コンプリートセット
商品番号 D27192815077
商品名

プロ野球チップス2023 第2弾 全112種コンプリートセット
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロ野球チップス2023第2弾全112種（通販限定込）のコンプリートセットになります。取り出して直ぐにスリーブに入れて保管はしていますが、初期キズや擦れなど完全美品にこだわる方はご遠慮ください。即購入可です。宜しくお願い致します。◆内訳レギュラーガード　60種チェックリストカード　4種2023初勝利カード　12種スターカード（箔押しサインなし）24種通販限定チーム盗塁王カード　12種計112種#プロ野球チップス2023#第2弾#コンプリート#まとめ買い
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