プロ野球チップス2023 第2弾 全112種コンプリートセット

プロ野球チップス2023第2弾全112種（通販限定込）のコンプリートセットになります。取り出して直ぐにスリーブに入れて保管はしていますが、初期キズや擦れなど完全美品にこだわる方はご遠慮ください。即購入可です。宜しくお願い致します。◆内訳レギュラーガード 60種チェックリストカード 4種2023初勝利カード 12種スターカード（箔押しサインなし）24種通販限定チーム盗塁王カード 12種計112種#プロ野球チップス2023#第2弾#コンプリート#まとめ買い



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