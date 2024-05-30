ヴィンテージ 本革　黒　ベルト

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vintageBlackleatherbelt黒のヴィンテージベルトです。ブランドは不明ですが、かなり昔のものかと。15000円とかで現在やりとりされてる、フランス軍の40年代のベルトに質感などは似てました。コレクションには高価なものが多いので、質の良いものであることは確かです現行品ではまず買えないですよ確認した限りでは目立った大きな傷や汚れはございません以下サイズ表記等です。素人採寸のため、多少の誤差があることをご理解下さい。サイズ 表記cm全長 96ウエスト幅 78~85幅 3※切れるタイプですので調整も簡単ウエスト細い方も使用できますよ素材革#革カラー...ブラック50s60s70s80s90svintage古着古着屋ビンテージ アンティーク レトロユーロヴィンテージヨーロッパ古着アメリカ古着トレンドビックシルエット春物 夏物 秋物 冬物オーバーサイズメンズレディース 大きめ インポート古着クラシック クラシカル ネクタイコーデUSA製 BIGTIMEやJAM好きな人下北沢 高円寺 カウボーイ ヒッピーウエスタン キューバシャツ 民族 エスニック 柄物 シルク レーヨンミニタリー 軍物 イギリス アメリカ菅田将暉 ネクタイ 517646ベルボトム ブーツカット フレアデニムUNIQLO（ユニクロ）GU（ジーユー）HARE（ハレ）ikka（イッカ）LIDnM（リドム）WYM（ウィム）Jieda（ジエダ）アンプジャパンCHAOPANIC（チャオパニッemmaclothesCasperjohn（キャスパージョン）Monkeytime（モンキータイム）nanouniverse（ナノユニバース）SHIPS（シップス）BEAMS（ビームスSENSEOFPLACEnikoand（ニコアンド）coen（コーエン）RAGEBLUEZARA（ザラ）WEGO（ウィゴーUnitedArrowsTK（タケオキクチ）URBANRESARCH（アーバンリサーチ）ADRER（アドラー）JUNred