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【極美品】ブルガリ ベルト ロゴマニア サークルロゴ シルバー金具 ブラック
商品番号 A45799266477
商品名

【極美品】ブルガリ ベルト ロゴマニア サークルロゴ シルバー金具 ブラック
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 5,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BVLGARI(ブルガリ)のベルトです*◆サイズ◆全長約92cm（バックル含む）(長さ調節できます)バックル約6cmベルト幅約4cm穴×3バックルトップから一番近い穴まで約74cm次にここから2.5cmずつ（79cmまで）バックルを取り外してハサミで切ることでベルト長さ調節可能。メンズでもレディースでもベルトサイズを調節できるので、ご使用いただけます**◆カラー◆黒　ブラックシルバー◆付属品◆なし◆状態◆極美品です。バックル、ベルト共に全体的に目立つ傷、汚れなくとても綺麗です。まだまだ長くご愛用いただけます°◆購入元◆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ストアのオークション(鑑定済み)BVLGARIブルガリベルトロゴマニアサークルロゴシルバー金具通勤　通学ユニセックスメンズレディース5
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