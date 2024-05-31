希少 タグ付き【新品】正規品 ヨウジヤマモト ニューエラ キャップ ...

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商品詳細
※こちらの偽物が大量に出回っております。私の「確実正規品」証明画像と、大量に出回っている偽物の画像を記載しております。見比べてください。新品未使用・タグ付き購入元 THESHOPオンラインカラー ブラック素材 コットンサイズ フリーサイズ男女兼用（ユニセックス）━━━━━━━━━━━━━※キャップのみ偽物と知らず、騙されて購入している方が多い中、私の出品商品は全て間違いなく正規品ですので、ご安心下さい。2020SpringSummerCollection.フロントに大きなシグネチャーロゴをあしらったダッドハット。9THIRTYをベースとしており、後ろのアジャスタブルベルトにてサイズの調整が可能です。━━━━━━━━━━━━（公式サイトより）「YohjiYamamoto」×「NewEra」コラボレーションの「9THIRTY」「NewEra」創業100周年を記念したコラボレーションの歴史を振り返るコレクション。2014年に初の販売用モデルとして展開された、59FIFTYがイメージソース。当時は59FIFTYで展開されたデザインを9FORTYに落とし込みました━━━━━━━━━━━━ゆうパケットプラスまたは、宅急便コンパクトで発送予定です。※当方のプロフィールを確認の上、ご理解頂けた方のみご購入お願いします。#YohjiYamamoto#NewEra#ヨウジヤマモト#ニューエラ#白石麻衣#菅田将暉#乃木坂46#欅坂46#キングアンドプリンス#20ss新作#9FORTY#9THIRTY#9TWENTY#ユニセックス
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