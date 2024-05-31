美品 セリーヌ ネクタイ シルク マカダム柄 ロゴ ライトブルー 結婚式

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ご覧いただきありがとうございます♡☆即購入大歓迎☆安心匿名配送☆コメントも大歓迎その他多数出品しておりますので、ぜひご覧ください♪こちらから飛んでいただけます☟#ちょりともアパレル一覧☝︎他の商品をご覧いただけます。こちらのネクタイは厳選した『一点物』となっております。ビジネス用のスーツコーデでネクタイお探しの方。メンズ、レディース問わず、古着好き、おしゃれ好きの方まで是非手に入れて頂きたいおすすめアイテムです。○商品説明○☆ブランドCELINEセリーヌ☆カラーライトブルー☆素材シルク100%☆サイズ大剣幅:約9cm全長:約152cm※素人寸法ですので、目安として写真と併せて参考にしてください。☆状態淡いブルーが落ち着きと上品さを持つネクタイです。セリーヌのロゴが全面にデザインされたマカダム柄です。品格のあるVゾーンを作ることができるネクタイです。中古品である為、検品時に気付けなかったものや保管時に細部のダメージがある場合がありますが、特に目立つダメージなく、美品かと思います。大切に保管していますが、あくまで自宅保管品としてご理解の上、ご購入ください。結婚式、二次会、入学式、卒業式、新卒・就職祝い等にも。簡易包装にて発送させていただきます。大手リサイクルショップで購入したもので、鑑定済みの正規品です。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品安心してお買い求めください。以上の点を踏まえて、ご理解頂ける方の購入お願いします(*^^*)気持ちの良いお取り引きができますように♡