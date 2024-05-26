極厚 KC's KC,s ステアハイド レザー ギャリソン ベルト 32

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カラー···ブラウン◆◆商品◆◆◆極厚KC'sKC,sケーシーズヘビーオンスステアハイドレザーギャリソンベルトハンドクラフト本革牛革茶ブラウンサイズ32非常に厚みのあるステアハイドレザーを使用したKC,sの極厚レザーギャリソンベルトです。存在感のある厚みがインパクト抜群の一本です。オススメです。お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。◆◆サイズ＆カラー◆◆表記サイズ：32実寸サイズ全長：約98.5cm幅：約4.3cm厚み：約0.8mmウエスト(最小～最大)：約77.5～87.5cm多少の誤差はお許し下さい。◆◆商品状態◆◆レザー生地特有の小キズ、シワ、毛羽立ちに擦れがございます。厚みのある生地ですので気になるダメージはございません。特筆するようなダメージもございません。まだまだご愛用頂ける商品です。あくまで素人保管になりますので気になる点やこだわる点がある場合は、あらかじめご質問にてご確認下さいませ。神経質な方のご入札はお控え下さい。ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。