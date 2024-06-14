90's アトランティックレコード　レーベルTシャツ　アメリカ製

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古着の使用感ありますが目立つダメージ無く程度は良いですメイドインUSA着丈69身幅47肩幅42アトランティックレコードは1947年アメリカで設立され、アレサフランクリンやダニーハサウェイといったソウル/R\u0026Bの歌手やコルトレーンを始めとするジャズマン達、またレッドツェッペリンやキングクリムゾンなどのロックミュージシャンを擁した大手レーベルです。音楽がお好きな方にはおすすめです、なかなか無いと思います。アメカジビンテージUSAパタゴニア エビス ロカビリスケートチカーノギャングシュプリーム パウエルカーハートACGビースティボーイズ ワコマリア Xブルズ ジャージーズ ヘインズ ゆるダボ 菅田将暉